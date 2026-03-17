València vibra hui en la mascletà número 17, amb més de 225 quilos de pólvora.

Hui, 17 de març, València ha tornat a vibrar amb una de les tradicions més esperades de les Falles: la mascletà diària a la plaça de l’Ajuntament.
L’espectacle pirotècnic, a càrrec de Pirotècnia Mediterráneo, ha utilitzat més de 225 quilos de pólvora, oferint un ritme vertiginós i un so que ha fet tremolar la plaça i ha captivat centenars de persones que s’hi han congregat per gaudir de la cita.
La mascletà ha comptat amb la presència d’autoritats del Consell, incloses la vicepresidenta primera Susana Camarero, el vicepresident tercer Vicente Martínez Mus, la consellera de Serveis Socials Elena Albalat i el conseller d’Emergències Juan Carlos Valderrama, que han seguit l’espectacle des del balcó de l’Ajuntament, destacant la importància de mantenir vives les tradicions valencianes i combinant festa amb seguretat.
L’espectacle pirotècnic ha començat amb un ritme pausat que ha anat augmentant gradualment fins a un espectacular final que ha fet sentir cada explosió en tot el centre de la ciutat. L’equip de Pirotècnia Mediterráneo ha oferit un espectacle tècnicament perfecte, que ha fet emocionar tant a veïns com a visitants.
La mascletà d’avui marca l’inici d’uns dies intensos amb la primera jornada de l’Ofrena de Flors, que omplirà els carrers de València amb milers de fallers i visitants portant flors a la Mare de Déu dels Desemparats. L’espectacle ha tornat a demostrar la capacitat de la ciutat per combinar art pirotècnic, tradició i participació ciutadana, convertint la mascletà en un dels moments més emblemàtics de les Falles i en un reclam per a turistes i veïns.