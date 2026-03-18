La falla “Avani” aconseguix el primer premi de Secció Especial a Alzira en un dia marcat per l’èxit i un incident inesperat

La ciutat d’Alzira ha viscut una jornada intensa i carregada d’emocions en la Secció Especial de les Falles 2026.
La falla “Avani”, obra de Josué Beitia, s’ha alçat amb el primer premi, destacant per la seua espectacularitat, execució i concepte artístic.
Des de primera hora, el monument ha generat gran expectació pel seu impacte visual i per ser la falla més alta en la història de la comissió, convertint-se en una icona del paisatge urbà.
El jurat ha reconegut així el treball de tot un any de l’artista i la comissió amb el màxim guardó de la categoria reina.
No obstant això, la jornada va quedar marcada per un incident inesperat: el remat central de la falla va caure sobtadament, provocant danys en diversos ninots i alterant l’aspecte del monument.
Malgrat tot, “Avani” manté el primer premi, quedant en la memòria com una obra marcada tant per l’èxit artístic com per un imprevist històric.