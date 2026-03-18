La Falla Mitja Capa de Benifaió guanya els banderins a millor monument faller i crítica 2026

La Falla Arturo Mas s’alça amb el premi a millor falla infantil i tots els premis del “ninot indultat”
La Falla La Verge torna al pòdium amb els primers premis en la Cavalcada
El món faller de Benifaió es va reunir el dimarts 17 de març per participar en l’entrega dels Premis de les Falles 2026 organitzada per la Junta Local Fallera de Benifaió.
La Falla Mitja Capa, que enguany celebra el seu 50 aniversari, es va coronar amb el banderí de Millor Monument, alhora que va obtenir el premi a Millor Crítica Local. El banderí de Millor monument infantil va ser per a la Falla Arturo Mas, que a més va aconseguir tots els primers premis del “ninot indultat” major i infantil.
Una altra comissió que va destacar va ser la Falla La Verge, que va aconseguir tots els primers premis en la Cavalcada.
La Junta Local Fallera de Benifaió va reunir totes les comissions en una mateixa imatge entregant a cadascuna el premi de “Il·lusió Fallera” com a reconeixement a tot un any d’esforç i treball per impulsar les falles al municipi.
Relació de premis principals:
- LLIBRET FALLER
1r Premi: Falla Arturo Mas
Accèssit: Falla Mitja Capa
- PREMI PROMOCIÓ ÚS DEL VALENCIÀ
Falla Mitja Capa
- PRESENTACIÓ FALLERA
1r Premi: Falla Arturo Mas
Accèssit: Falla Mitja Capa
- DISFRESSA CAVALCADA
1r Premi: Falla La Verge
Accèssit: Falla Mitja Capa
- COREOGRAFIA CAVALCADA
1r Premi: Falla La Verge
Accèssit: Falla Arturo Mas
- ENGINY I GRÀCIA CAVALCADA
1r Premi: Falla La Verge
Accèssit: Falla Mitja Capa
- INDULTAT NINOT INFANTIL VOTACIÓ POPULAR
1r Premi: Falla Arturo Mas
Accèssit: Falla Mitja Capa
- INDULTAT NINOT MAJOR VOTACIÓ POPULAR
1r Premi: Falla Arturo Mas
Accèssit: Falla Mitja Capa
- INDULTAT NINOT INFANTIL JURAT PROFESSIONAL
1r Premi: Falla Arturo Mas
Accèssit: Falla Mitja Capa
- INDULTAT NINOT MAJOR JURAT PROFESSIONAL
1r Premi: Falla Arturo Mas
Accèssit: Falla Sant Josep
- CRÍTICA LOCAL MONUMENT
1r Premi: Falla Mitja Capa
Accèssit: Falla Arturo Mas
- MONUMENT INFANTIL
1r Premi: Falla Arturo Mas
Accèssit: Falla Mitja Capa
- MONUMENT GRAN
1r Premi: Falla Mitja Capa
Accèssit: Falla Arturo Mas