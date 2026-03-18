Més de 300 bombers conformen el dispositiu especial per a la Nit de la Cremà de les Falles 2026

València es prepara per a garantir la seguretat durant la Nit de la Cremà
Cremà escalonada i supervisió de les falles de major risc
El Cos Municipal de Bombers ha mobilitzat un dispositiu especial de més de 300 efectius que vetlaran pel correcte desenvolupament de la Nit de la Cremà el pròxim 19 de març. L’operatiu comptarà amb la col·laboració d’agents del Consorci Provincial de Castelló i del Consorci d’Alacant, així com un centenar de voluntaris de Protecció Civil, que reforçaran les tasques de prevenció i seguretat durant tota la jornada.
Durant la Nit de la Cremà, els bombers supervisaran la combustió d’un total de 95 monuments fallers repartits per tota la ciutat, amb especial atenció a aquells considerats de major risc per la seua ubicació (en places petites, zones amb arbrat o pròxims a vivendes i monuments històrics) o per comptar amb remats d’alta altura o estructures complexes. Entre elles hi ha falles emblemàtiques com Na Jordana, El Pilar, Convent Jerusalem, Mercat Central o Mercat del Cabanyal.
El regidor delegat de Bombers, Juan Carlos Caballero, ha explicat que l’objectiu d’aquest ampli desplegament de mitjans és eliminar qualsevol risc i garantir que veïns, fallers i visitants puguen gaudir amb tranquil·litat d’un dels actes més representatius de les festes.
Una cremà escalonada
Com cada any, la cremà de les falles grans es realitzarà de manera escalonada en els diferents barris de la ciutat, la qual cosa permetrà als equips de bombers desplaçar-se entre els diversos punts i supervisar que els monuments cremen de manera controlada i segura.
Els bombers romandran desplegats fins que es creme l’última falla de la ciutat, moment en què finalitzarà l’operatiu i, immediatament després, començaran les tasques del dispositiu especial de neteja perquè València es desperte l’endemà amb normalitat, preparada per iniciar un nou cicle faller.
El delegat de Bombers i Protecció Civil ha recordat que la feina preventiva va començar setmanes abans de l’inici de les festes, incloent la revisió de façanes a la plaça de l’Ajuntament, inspecció de carpes, presència en espectacles pirotècnics i cobertura de la crema de monuments escolars. Durant la Nit de la Cremà, continuaran les tasques de refresc amb aigua de façanes i elements propers als monuments per evitar danys derivats del foc i les altes temperatures.
L’operatiu especial de Bombers forma part del dispositiu integral de seguretat de les Falles, amb participació de diferents serveis municipals i cossos de seguretat, amb l’objectiu de garantir unes festes segures i plenament gaudibles per a tota la ciutadania. Juan Carlos Caballero ha agraït la col·laboració de tots els serveis municipals per a l’èxit de la celebració.