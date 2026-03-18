Pirotècnia Valenciana dissenya una Nit del Foc històrica basada en la força rítmica i la fabricació pròpia per a conquerir València

Un castell de foc molt contundent i sincronitzat marca la Nit del Foc 2026
L’empresa de Llanera de Ranes aposta per la innovació en color i materials
València es prepara per a la seua nit més màgica i sorollosa. Pirotècnia Valenciana, referent indiscutible del sector amb seu a Llanera de Ranes, ha desvelat els detalls de la Nit del Foc 2026. Amb la responsabilitat de dissenyar el castell més important de les festes josefines, la firma assegura que el públic pot esperar un espectacle molt contundent i rítmic, pensat per saciar la fam de pólvora dels valencians.
L’equilibri perfecte entre llum i so
El disseny d’enguany no busca només l’estètica visual, sinó la connexió emocional a través de la percussió pirotècnica. Des de la direcció de Pirotècnia Valenciana subratllen que el castell tindrà una estructura in crescendo, on la “potència que tant agrada” serà el fil conductor.
“Volem que l’espectador sente el tret al pit des del primer moment, però amb una elegància rítmica que convertisca el cel de València en una partitura de foc”, han assenyalat fonts de l’empresa. Per a això s’empraran les últimes tecnologies en sistemes de dispar digital, permetent una sincronització mil·limètrica entre els diferents efectes.
Innovació en color i materials propis
Una de les senyes d’identitat de Pirotècnia Valenciana és la fabricació pròpia de gran part del seu material. Per a aquesta Nit del Foc, han desenvolupat noves tonalitats cromàtiques i efectes que es veuran per primera vegada al Paseo de la Alameda. S’esperen seccions de colors saturats, canvis de ritme inesperats i, per descomptat, un final “apocalíptic” marca de la casa.
La cita més esperada de l’any
La Nit del Foc és l’esdeveniment que marca la transició cap al dia de Sant Josep i atrau a centenars de milers de persones a les vores de l’antic llit del riu Turia. El repte per a la firma de Llanera de Ranes és majúscul, després d’un cicle de Falles amb un nivell pirotècnic excepcionalment alt.
El desplegament tècnic inclourà diverses tones de material pirotècnic i un equip d’experts que porta mesos treballant en el muntatge. Tot està llest perquè el cel de València vibre amb la força d’una de les millors pirotècnies del món.