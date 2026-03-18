Una Ofrenda multitudinària a Alzira

Més de 8.500 fallers i falleres participen en l’homenatge a la Mare de Déu del Lluch
Color, emoció i tradició omplen els carrers de la ciutat
Les calles d’Alzira s’han tornat a omplir de color, trajes tradicionals i flors per celebrar un dels actes més esperats de les Falles: la Ofrenda. Enguany, més multitudinària que mai, amb més de 8.500 fallers i falleres desfilant per la ciutat.
Des de primera hora de la tarda, les 34 comissions han començat a desfilar per ordre d’antiguitat, des de la carrer Pare Castells fins a la Iglesia Santa Catalina, on dipositen els rams per crear el mantell en la imatge de la Mare de Déu del Lluch.
La solemnitat i l’emoció són marques d’aquesta Ofrenda, que també congrega un numerós públic durant tot el recorregut, especialment en un dia on el temps acompanya.