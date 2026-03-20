677 joves llauradors, bloquejats per un retard “injustificable” en les ajudes de la Conselleria

LA UNIÓ denuncia més de dos mesos sense resolució i alerta del risc per al relleu generacional al camp valencià
La falta de resposta impedeix tramitar la PAC i paralitza projectes agrícoles en tota la Comunitat Valenciana
Carles Peris, Secretari General de l’Unió
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha denunciat el retard “injustificable” de la Conselleria d’Agricultura en la resolució de les ajudes a la primera instal·lació, una situació que manté bloquejats a 677 joves llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana.
Segons l’organització, el termini oficial per a comunicar la resolució dels expedients va finalitzar el passat 7 de gener, però quasi dos mesos i mig després, els sol·licitants continuen sense resposta, generant una situació d’incertesa i paralització dels seus projectes professionals.
Projectes paralitzats i dificultats administratives
La falta de resolució està tenint conseqüències directes sobre els joves, que no poden tramitar la PAC, formalitzar contractes d’arrendament ni avançar en la seua incorporació al sector agrari.
Des de LA UNIÓ remarquen que es tracta de persones que han apostat pel camp com a projecte de vida i que ara es troben “completament bloquejades per la inacció de l’Administració”.
El secretari general de l’organització, Carles Peris, ha sigut contundent:
“És inadmissible que una administració que parla de relleu generacional tinga a 677 joves esperant sense resolució durant més de dos mesos”.
Peris advertix que el problema va més enllà d’un tràmit administratiu:
“Cada dia que passa sense resolució, i ja van 72, és un dia perdut per a aquests joves i un obstacle més per a garantir el relleu generacional”.
Campanya de pressió i exigència de solucions
Davant esta situació, LA UNIÓ ha posat en marxa una campanya en xarxes socials amb vídeos protagonitzats per joves de diferents comarques, que expliquen en primera persona les dificultats que estan patint i reclamen una resolució immediata dels expedients.
L’organització considera la situació “inacceptable” i exigix a la Conselleria que comunique de manera urgent les resolucions i pose fi al bloqueig.
A més, planteja mesures per a reforçar el suport al sector, com ampliar les ajudes més enllà dels cinc anys per a garantir la consolidació dels projectes agrícoles i evitar que cap jove quede fora per falta de finançament.
Possibles accions legals
LA UNIÓ advertix que mantindrà la pressió social i mediàtica fins que es resolguen els expedients i no descarta accions legals contra la Conselleria d’Agricultura per l’incompliment dels terminis establits.