El Consell reclama al Govern central les obres hidràuliques pendents per garantir l’aigua

La Generalitat exigix inversions clau per a l’agricultura i la seguretat hídrica a la Comunitat Valenciana
Barrachina defensa una gestió basada en criteris tècnics i alerta del retard en projectes estratègics
El Consell ha aprovat una declaració institucional en la qual exigix al Govern d’Espanya l’execució de les obres hidràuliques pendents a la Comunitat Valenciana per a garantir els recursos hídrics i la seguretat del territori.
L’anunci s’ha produït amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, i ha sigut realitzat pel conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, després del ple del Consell.
Reivindicació d’inversions i criteris tècnics
Barrachina ha assenyalat que la seguretat hídrica és “un deure moral” i ha reclamat al Govern central que adopte decisions basades en criteris tècnics i seguretat jurídica.
En este sentit, ha criticat el retard en projectes essencials i ha defensat que la Generalitat “sí actua i sí invertix” dins de les seues competències.
Més de 95 milions invertits en dos anys
El Consell ha destacat que la Generalitat ha mobilitzat més de 95 milions d’euros en els últims dos anys per a reforçar defenses davant avingudes, assegurar l’abastiment i modernitzar el sistema hídric.
A més, les inversions previstes permetran superar els 140 milions d’euros en els pròxims exercicis.
Claus del sistema hídric valencià
El conseller ha incidit en tres qüestions que afecten directament la Comunitat Valenciana:
- El retall del transvasament Tajo-Segura
- La situació de la bassa de San Diego, que limita el sistema Xúquer-Vinalopó
- La paralització del projecte de “vertit zero”, amb la possible pèrdua de 350 milions d’euros en fons europeus
La declaració institucional també reclama actuacions en plans d’emergència d’embassaments, reutilització avançada i modernització d’infraestructures.
Model basat en eficiència i reutilització
El Consell aposta per un model de gestió de l’aigua basat en la eficiència, la innovació i la reutilització, amb els transvasaments com a eix vertebrador i la dessalinització com a suport.
Segons Barrachina, la Comunitat Valenciana és un referent en modernització de regadius i reutilització de l’aigua, gràcies a la implicació de les administracions i els usuaris.
Aprovació del calendari laboral de 2027
D’altra banda, el Ple del Consell també ha aprovat el calendari laboral de 2027, que inclou 12 dies festius retribuïts i no recuperables, entre els quals figuren el 9 d’Octubre, el 19 de març i el 25 de desembre, entre altres.