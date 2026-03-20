La Conselleria d’Agricultura defensa que les ajudes a joves llauradors es tramiten en termini i acusa LA UNIÓ d’“omitir dades”

El departament assegura que es tracta d’una convocatòria històrica amb més pressupost i el doble de sol·licituds
La resposta arriba després de les crítiques pel retard que afecta a 677 joves agricultors
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha respost a les crítiques de LA UNIÓ Llauradora i Ramadera i ha assegurat que la resolució de les ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors es troba dins dels terminis habituals, al mateix temps que ha destacat l’increment històric del pressupost destinat a esta convocatòria.
El secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, ha lamentat que des de l’organització agrària “s’estan ometent dades importants” i ha recordat que el procés actual presenta una major complexitat per l’augment de sol·licituds.
Més termini i més càrrega administrativa
Segons ha explicat Tejedo, el termini inicial de presentació de sol·licituds, previst en dos mesos, es va ampliar primer a tres mesos i posteriorment a quatre mesos, a petició de les pròpies organitzacions agràries.
Esta ampliació, segons la Conselleria, ha permés facilitar l’accés a les ajudes i garantir que cap jove quedara fora del procés, encara que també ha comportat un ajust en els temps de resolució.
A més, el responsable autonòmic ha destacat que esta convocatòria presenta una major complexitat per l’augment de volum: el nombre de sol·licituds s’ha duplicat i el pressupost pràcticament s’ha triplicat, fet que implica una major càrrega administrativa.
“Convocatòria històrica”
La Conselleria ha qualificat esta línia d’ajudes com una “convocatòria històrica”, ja que passa dels 8 milions d’euros de l’última convocatòria a 29 milions, amb un increment de la prima bàsica de 30.000 a 40.000 euros i una ajuda màxima que pot arribar als 80.000 euros.
En este sentit, Tejedo ha subratllat que es tracta d’un “compromís ferm amb el relleu generacional” en el camp valencià.
Resposta a les crítiques de LA UNIÓ
El secretari autonòmic ha insistit que el procediment es manté dins dels terminis previstos, ja que el període de presentació va finalitzar al novembre i el temps estimat de resolució és de quatre mesos.
Així mateix, ha recordat que en convocatòries anteriors, amb menys pressupost, els terminis van ser similars o fins i tot superiors.
Finalment, Tejedo ha criticat l’actitud d’algunes organitzacions agràries, a les quals acusa de centrar-se en les crítiques “en lloc de reconéixer l’avanç que suposa esta convocatòria” per al futur del sector agrari.