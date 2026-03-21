LA UNIÓ rebutja la versió de la Conselleria i exigix resoldre ja les ajudes a 677 joves llauradors

L’organització agrària nega que el retard siga per l’ampliació de terminis i apunta a fallades en l’aplicació informàtica
Els joves afectats continuen sense poder tramitar la PAC ni iniciar la seua activitat
Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha respost a la Conselleria d’Agricultura i ha rebutjat els seus arguments sobre el retard en la resolució de les ajudes a la primera instal·lació, exigint una resolució immediata per als 677 joves llauradors i ramaders afectats a la Comunitat Valenciana.
L’organització acusa l’Administració autonòmica de “desviar l’atenció” i considera “inacceptable” que es responsabilitze a les entitats agràries de la situació.
Crítiques a la justificació dels terminis
LA UNIÓ nega que el retard estiga relacionat amb una ampliació del termini de sol·licitud i assegura que el problema es va originar pel mal funcionament de l’aplicació informàtica PICASSA, que va impedir tramitar expedients durant setmanes.
Segons expliquen, ja van advertir d’estes incidències en un escrit registrat l’1 d’agost de 2025, i posteriorment van sol·licitar l’ampliació del termini per a poder presentar les sol·licituds en condicions.
En este sentit, recalquen que la responsabilitat del sistema correspon a la pròpia Conselleria i no a les organitzacions col·laboradores.
Retard fora de termini, segons l’organització
L’entitat agrària sosté que la Conselleria ha superat els terminis establits tant per la normativa com pels seus propis criteris.
Segons indiquen, si el termini de presentació va finalitzar el 7 de novembre, el període estimat de resolució de quatre mesos situaria la data límit en el 7 de març, ja superada.
A més, recorden que la normativa fixa un màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, que es va produir el 7 de juliol de 2025.
Impacte directe en els joves
LA UNIÓ alerta que la situació està bloquejant els projectes de centenars de joves, que no poden tramitar la PAC, formalitzar explotacions ni iniciar la seua activitat agrària.
El secretari general de l’organització, Carles Peris, ha assenyalat que “no es pot parlar d’ajudes històriques mentre hi ha 677 joves esperant sense resposta”.
Exigència de solucions immediates
L’organització exigix a la Conselleria que assumisca responsabilitats i comunique de manera urgent la resolució dels expedients.
A més, advertix que mantindrà i intensificarà les accions de pressió fins que els joves puguen continuar amb normalitat els seus projectes.