Les unitats de salut sexual de la Ribera superen les 16.000 consultes en 2025

Els centres consoliden la seua activitat amb més de 3.500 primeres visites i prop de 13.000 revisions
El departament reforça l’atenció amb sis unitats i amplia l’accessibilitat amb el centre d’Almussafes
Les Unitats de Salut Sexual i Reproductiva (USSR) del Departament de Salut de la Ribera han registrat un total de 16.338 consultes durant 2025, una xifra que confirma la consolidació d’estos recursos assistencials.
Del total d’atencions, 3.510 corresponen a primeres visites i 12.828 a revisions o seguiments, reflectint un alt nivell d’activitat i continuïtat assistencial.
Sis centres per a millorar l’accessibilitat
Actualment, el departament compta amb sis unitats operatives situades a Alzira, Carcaixent, Carlet, Cullera, Sueca i Almussafes, este últim obert al maig de 2025.
La incorporació d’este nou centre ha permés millorar la proximitat i accessibilitat dels serveis, especialment per a la població femenina.
Atenció integral en salut sexual i reproductiva
Les unitats, també conegudes com a centres de planificació familiar, estan integrades per un equip multidisciplinari amb professionals d’infermeria, ginecologia, psicologia sexual i especialistes en salut reproductiva.
Entre els serveis que oferixen destaquen la informació i seguiment de mètodes anticonceptius, com anticonceptius orals, DIU, implants subdèrmics o anells vaginals, amb l’objectiu de facilitar decisions informades i personalitzades.
Educació i prevenció entre la població jove
Les USSR també desenvolupen accions d’educació sanitària dirigides a joves i adolescents, amb xarrades en centres educatius i sessions informatives.
A més, realitzen el diagnòstic precoç i seguiment de les infeccions de transmissió sexual (ITS), així com tasques de prevenció.
Segons ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, Àngels Canet, “l’educació en joves és clau per a promoure una sexualitat responsable i previndre riscos”.
Suport en fertilitat i interrupció de l’embaràs
En l’àmbit de la fertilitat, les unitats duen a terme la valoració inicial de possibles problemes i oferixen assessorament preconcepcional, amb derivació a especialistes si és necessari.
També gestionen la interrupció voluntària de l’embaràs, incloent l’assessorament previ, el seguiment i l’orientació anticonceptiva posterior, amb suport psicològic durant tot el procés.
Accés directe als serveis
Les unitats disposen d’un sistema de citació independent, que permet a les pacients sol·licitar cita directament sense necessitat de derivació des d’Atenció Primària.
Segons destaca Àngels Canet, estos centres “són un pilar fonamental de l’atenció ginecològica” per la seua proximitat i facilitat d’accés.