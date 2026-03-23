Carlet rep la visita de la secretària d’Estat per supervisar les obres de la DANA

Carlet ha rebut la visita de la secretària d’Estat d’Agricultura i Alimentació, Begoña García, que s’ha desplaçat al municipi per comprovar l’estat de les obres d’emergència executades després de la DANA d’octubre de 2024.
La visita ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez; el regidor d’Agricultura, Filiberto Chermes; i membres de la corporació municipal, que han conegut de primera mà l’evolució dels treballs.
Entre les actuacions destaca la reconstrucció del camí Josep Maria Soriano, greument afectat pel temporal, reubicat i condicionat amb noves infraestructures com esculleres, murs i lloses de formigó per reforçar la seua seguretat.
A més, també s’han substituït dos quilòmetres de canonada de reg, una actuació clau per garantir el subministrament a més de 600 hectàrees de cultiu, moltes d’elles de la comunitat de regants Massalet.
El Govern d’Espanya preveu invertir més de 7 milions d’euros en aquestes actuacions, de les quals ja s’han executat prop de 2 milions.