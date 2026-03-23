Minut de silenci per l’assassinat d’una xiqueta de tres anys a Torrevieja

Condemna institucional davant un cas de violència vicària
Representants polítics mostren el seu rebuig en el Palau de la Generalitat
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presidit un minut de silenci per condemnar l’assassinat d’una xiqueta de tres anys a Torrevella, víctima de violència vicària.
La concentració, celebrada a les portes del Palau de la Generalitat, ha reunit diversos representants institucionals, entre ells l’alcaldessa de València, María José Català, i el president de la Diputació de València, Vicent Mompó.
També han assistit membres del Consell, com la vicepresidenta i consellera Susana Camarero i el conseller José Antonio Rovira, en una mostra de rebuig institucional i solidaritat davant este cas.