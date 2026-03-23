Obert el termini per a participar en la Fira Agroguadassuar 2026

Les sol·licituds es poden presentar fins a l’1 d’abril
La fira consolida el seu paper com a referent agrícola i empresarial
L’organització ha anunciat l’obertura del termini d’inscripció per a participar com a expositor en la Fira Agroguadassuar 2026, que estarà disponible de l’1 de març fins a l’1 d’abril.
Les empreses i professionals interessats hauran d’enviar la seua sol·licitud per correu electrònic dins del termini establit, per tal de formalitzar la participació en l’esdeveniment.
La fira es consolida com un espai clau per al sector agrícola, comercial i empresarial, amb l’objectiu de donar visibilitat a productes, serveis i innovacions vinculats al desenvolupament local.
En esta XXVIII edició, es comptarà amb quatre sectors principals: agricultura, automoció, alimentació/restauració i venda ambulant, a més d’un programa estructurat en tres eixos temàtics: AgroMotor, AgroAliments i AgroCultura.