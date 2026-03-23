Pérez Llorca destaca el paper de Tyrius en la millora de la vida de milers de dones

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantingut una reunió de treball amb representants de l’Associació Valenciana d’Ames de Casa i Consumidors Tyrius, encapçalades per la seua presidenta, Eugenia Garrigues Francés.
Durant la trobada, el cap del Consell ha posat en valor la tasca de l’entitat, destacant la seua contribució a la millora de la qualitat de vida de milers de dones i de les seues famílies.
Així mateix, ha subratllat el compromís de Tyrius amb valors com la solidaritat, la igualtat i la cohesió territorial en tota la Comunitat Valenciana.
Esta reunió s’emmarca dins de la ronda de contactes que el president està mantenint amb les principals associacions del territori valencià. La Generalitat reforça així la seua col·laboració amb el teixit social per continuar avançant en igualtat i benestar.