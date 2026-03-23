Sueca dona inici a la Setmana Santa amb el tradicional pregó

Sueca ha acollit este diumenge el tradicional Pregó de Setmana Santa 2026, un acte organitzat per la Junta Major de Confraries que ha reunit representants de les confraries, autoritats i fidels per donar inici a les celebracions.

El pregoner d’enguany ha sigut Baltasar Bueno Tárrega, encarregat d’anunciar simbòlicament l’arribada d’uns dies marcats per la reflexió, la fe i la tradició.

Abans del pregó, l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, junt amb la regidora de Setmana Santa, Carolina Torres, i el regidor de Festes, Alfredo Planells, han rebut el pregoner a l’Ajuntament, on ha signat en el Llibre d’Or de la ciutat.

Posteriorment, l’acte s’ha traslladat a la Parròquia de la Verge Miraculosa, escenari del pregó que dona inici oficial a la Setmana Santa suecana.

    RELACIONAT

