Algemesí impulsa la formació de persones majors per a previndre delictes

Una xarrada abordarà les ciberestafes i oferirà consells de seguretat quotidiana
L’activitat comptarà amb la participació de la Policia Nacional i Local
L’Ajuntament d’Algemesí ha organitzat per al pròxim 26 de març una xarrada-berenar dirigida a persones majors amb l’objectiu de millorar la seua seguretat i previndre situacions de risc. L’activitat tindrà lloc a les 18:00 hores al Casal de Festes i serà impartida per agents de la Policia Nacional i la Policia Local d’Algemesí.
La sessió se centrarà especialment en la prevenció de ciberestafes a través del telèfon mòbil, així com en la difusió de consells pràctics per a reforçar la seguretat en l’àmbit domèstic i en la via pública.
Per a participar serà necessari disposar de tiquet previ gratuït, que es podrà recollir a la Llar del Jubilat els dies 24 i 25 de març, i el mateix dia 26 en horari de matí, fins a completar l’aforament.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Kiko Reinoso, ha destacat que esta iniciativa pretén dotar les persones majors d’eines útils per identificar riscos i actuar amb més seguretat, remarcant que la formació directa amb els cossos de seguretat genera confiança i millora la protecció ciutadana.
Per la seua part, la regidora de Benestar Social, Quini Giner, ha subratllat la importància de coordinar accions per garantir el benestar i la tranquil·litat de les persones majors, reforçant així el compromís municipal amb este col·lectiu.