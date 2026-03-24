Alzira se suma al minut de silenci per l’assassinat d’una menor a Torrevieja

Alzira recorda Aitana amb un minut de silenci
Violència vicària: ja són tres menors assassinats aquest 2026
Alzira se suma al minut de silenci per l’assassinat d’una menor de tres anys a Torrevieja (Alacant). L’Ajuntament s’ha adherit així a la convocatòria de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i de la Generalitat Valenciana després de la confirmació de l’assassinat d’Aitana a mans del seu pare com un cas de violència vicària.
Blanquer, encarregada de la lectura del manifest, ha posat el focus en l’ús de la violència vicària com a mitjà per a infligir el màxim dolor possible a les dones, en una expressió especialment cruel d’esta violència.
Així, Alzira i altres municipis han mostrat el seu rebuig i condemna frontal, després del minut de silenci realitzat ahir a les portes del Palau de la Generalitat, amb la presència de diverses autoritats.
Amb la confirmació d’este cas, el nombre de menors assassinats per violència vicària en 2026 ascendix a tres i ja són 14 les dones assassinades per violència en la parella o exparella a Espanya.
Recordem que en cas de necessitar protecció, es pot cridar als telèfons 016 (violència de gènere), 112 (emergències) o 091 (Policia Nacional).