AVA-ASAJA rebutja l’acord UE-Austràlia per l’impacte en la ramaderia i l’arròs

El sector agroalimentari alerta del risc de les concessions comercials a Austràlia
Crida als eurodiputats per votar en contra i defensar els productors europeus
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha manifestat el seu rebuig frontal a l’acord comercial entre la Unió Europea i Austràlia, alertant que els sectors agraris europeus, especialment la ramaderia i l’arròs, queden sacrificats per afavorir interessos industrials aliens al sector primari, com l’automoció, la indústria química i l’accés a matèries primeres estratègiques com el liti, el magnesi i l’alumini.
L’acord contempla contingents aranzelaris per a productes sensibles per a Espanya i la Comunitat Valenciana:
- Carne de boví: 30.600 tones, més de la meitat lliures de drets
- Ovins i cabrers: 25.000 tones sense drets
- Sucre: 35.000 tones lliures d’aranzels
- També hi ha concessions per a productes làctics, arròs, ètanol i derivats de cereals
Segons AVA-ASAJA, tot i que la Comissió Europea defensa que els volums són reduïts respecte al consum comunitari, l’impacte en determinats sectors i territoris pot ser significatiu, generant tensions en els mercats i pressió sobre els preus en origen. L’organització critica que no s’hagi seguit el model d’altres acords, com el d’Índia, que exclou els sectors més sensibles.
També preocupa la eficàcia de les clàusules de salvaguarda, que sovint resulten difícils d’aplicar o arriben amb retard, com ja ha passat amb les importacions d’arròs de Birmània i Cambodja o l’etanol de Pakistan.
L’acord UE-Austràlia culmina vuit anys de negociació en un context internacional marcat per la incertesa geopolítica, la volatilitat energètica i l’encariment dels insums agraris, que agreugen la pèrdua de rendibilitat estructural del camp europeu.
Per tot això, AVA-ASAJA fa una crida directa als eurodiputats responsables de ratificar l’acord:
“La política comercial de la UE no pot seguir construint-se a costa de qui produeix els nostres aliments”.