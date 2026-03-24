El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca compleix 65 anys

Sueca celebrarà el diumenge 13 de setembre la 65a edició del seu Concurs Internacional de Paella Valenciana, que reunirà els millors professionals per a disputar-se el prestigiós títol de ‘millor paella del món’.

El cartell anunciador d’esta nova edició, disseny de Jesús San Nicolás, representa el diàleg entre tradició i innovació.

S’esperen 35 participants al concurs: tres locals, dotze de la Comunitat Valenciana, deu nacionals i deu internacionals. La participació podria créixer fins als 40 concursants, ja que l’organització es reserva cinc places més per a acollir algun professional que hagués quedat fora en la primera selecció.

Després de les vacances de Setmana Santa i Pasqua, s’obrirà el termini per a les preinscripcions en les categories local, nacional i internacional.

Prèviament a esta cita, el pròxim 20 d’abril, Castelló de la Plana acollirà la 3a Semifinal Classificatòria de la Comunitat Valenciana, després de les celebrades a Vinaròs (2024) i a Castelló (any passat). Així mateix, Osaka, al Japó, celebrarà la 11a Semifinal Classificatòria Internacional el diumenge 31 de maig.

