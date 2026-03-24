El Consorci de la Ribera i Limne presenten una fulla de ruta per protegir el Xúquer a nivell municipal

Un informe jurídic defineix les competències locals per consolidar la restauració fluvial
La iniciativa aposta per la coordinació municipal, la sostenibilitat i la participació ciutadana
El Consorci de la Ribera i la Fundació Limne han presentat un informe jurídic pioner per a reforçar la conservació del riu Xúquer, amb l’objectiu de convertir les actuacions de restauració en polítiques públiques estables dins dels municipis. El document s’emmarca en el projecte “Canya a la Canya” i s’ha exposat davant el recent Consell Consultiu d’ecosistemes fluvials.
L’informe pretén donar seguretat jurídica als ajuntaments, aclarint que poden intervenir en els trams urbans dels rius gràcies a la normativa vigent. Això permetrà impulsar programes de manteniment plurianuals, amb accions com la neteja selectiva i el control d’espècies invasores, com la canya (Arundo donax), sempre amb el vistiplau de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
A més, el document recomana integrar el riu en els plans urbanístics municipals (PGOU) per a fomentar un urbanisme verd, protegint els corredors ecològics i evitant la pressió sobre zones inundables. També assenyala el Paratge Natural Municipal com la figura clau perquè els ajuntaments lideren la conservació del seu entorn natural.
El projecte posa èmfasi en una governança compartida, on el Consorci actua com a eina de coordinació entre municipis, optimitzant recursos i oferint suport tècnic i jurídic. Igualment, es promou la custòdia del territori, fomentant la col·laboració entre administracions i entitats socials per a implicar la ciutadania en la protecció del riu.
El projecte “Canya a la Canya”, desenvolupat entre 2022 i 2026, treballa en la creació d’un corredor verd entre Sumacàrcer i Cullera, amb l’objectiu de recuperar la biodiversitat i reduir el risc d’inundacions. La iniciativa compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del MITECO dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.