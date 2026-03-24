EMT registra un augment del 6,3% de viatgers durant les Falles 2026

Nous autobusos elèctrics i servei a Turianova i Sociòpolis per primera vegada
Operatiu especial amb informació i atenció contínua a la ciutadania
L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha registrat un increment del 6,3% en el nombre de viatges durant la setmana principal de les Falles en comparació amb el mateix període de 2025, amb un total de 1.478.573 persones transportades entre el 15 i el 19 de març.
Els dies amb més afluència van ser el dilluns 16 i el dimecres 18, amb 349.659 i 337.782 desplaçaments, respectivament, mentre que el dia de major demanda va ser el divendres 13, amb 406.732 viatges.
Les Falles 2026 han comptat amb nous autobusos 100% elèctrics incorporats a la flota al febrer, millorant el servei i reforçant l’oferta de transport per als esdeveniments principals, com mascletades, l’Ofrena, castells, concerts, Nit del Foc i Cremà. Així mateix, Sociòpolis i Turianova van poder accedir al transport públic per primera vegada durant les festes, gràcies a l’extensió de la línia 8 i la nova línia 59.
L’operatiu especial va incloure 60 inspectors i oficials en punts estratègics de la ciutat i 40 persones informadores distribuïdes en 33 localitzacions, a més d’un servei d’atenció a la ciutadania ininterromput de dilluns a diumenge, amb reforç especial entre els dies 16 i 19.
Segons el regidor delegat de Mobilitat i president de l’EMT, les dades confirmen la bona marxa del servei durant març de 2026, superant en un 7,8% els viatges del mateix mes de l’any passat, que ja va ser el millor març de la història. L’EMT ofereix així un servei eficient, sostenible i adaptat a les necessitats dels veïns i visitants durant les Falles.