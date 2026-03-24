La Generalitat impulsa ‘Pasqua als Parcs’ amb un centenar d’activitats i l’obri als centres escolars

La Generalitat ha presentat una nova edició de la campanya ‘Pasqua als Parcs’, que enguany inclou prop d’un centenar d’activitats en 22 parcs naturals
Com a novetat, s’obri per primera vegada als centres educatius de la Comunitat Valenciana.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha destacat durant la presentació a la Serra Calderona la importància d’esta iniciativa, que sota el lema ‘Els parcs naturals comencen als seus pobles’, posa en valor el paper de les poblacions i de les persones que han modelat estos espais al llarg del temps.
La programació inclou activitats per a tots els públics com tallers, visites guiades, gimcanes familiars, exposicions i accions de reforestació, especialment en zones afectades per les riuades de 2024, com l’Albufera o el riu Túria.
A més, esta edició incorpora un certamen educatiu per fomentar el coneixement del patrimoni natural entre l’alumnat, amb projectes col·laboratius centrats enguany en el Parc Natural de l’Albufera.
Durant les vacances de Setmana Santa i Pasqua, es preveu que més de 40.000 persones visiten estos espais naturals, que comptaran amb reforç de serveis, punts d’informació i una àmplia xarxa d’infraestructures per facilitar l’accés i garantir una visita ordenada i respectuosa.
Una iniciativa que convida a redescobrir els parcs naturals com a espais de vida, patrimoni i futur sostenible.