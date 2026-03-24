LA UNIÓ denuncia que els acords amb Mercosur i Austràlia suposen una nova garrotada per al camp valencià

Els sectors ramaders i l’arròs, els més afectats per l’entrada de productes de fora de la UE
L’organització critica la falta de transparència i demana protegir els productors europeus
La Unió Llauradora i Ramadera ha advertit que l’entrada en vigor de l’acord provisional amb Mercosur al maig i la signatura de l’acord comercial amb Austràlia suposen una nova garrotada per al sector agrari valencià. L’organització considera que la política comercial europea perjudica els productors locals en favor d’altres interessos industrials.
Segons LA UNIÓ, els sectors més afectats seran la ramaderia, especialment el boví i l’oví, així com l’arròs, amb l’entrada de contingents importants de productes importats. En el cas del boví, es podrien importar 30.600 tones, multiplicant per nou les xifres actuals, mentre que en oví la quota arribaria a 25.000 tones, quatre vegades més. Per a l’arròs, s’estableix una quota de 8.500 tones, que s’afegeix a altres concessions comercials anteriors.
L’organització denuncia que estos productes procedeixen de països que no compleixen els mateixos estàndards de producció europeus, com l’ús d’hormones de creixement prohibides a la UE, generant una competència deslleial que pressiona els preus i posa en risc la viabilitat del sector.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha criticat que “es fomenten acords que porten carn des de milers de quilòmetres mentre s’afona als productors locals”, especialment en zones d’interior despoblades on la ramaderia és clau per a l’economia, la fixació de població i la prevenció d’incendis.
A més, l’entitat alerta que estos acords arriben en un context complicat, marcat per la incertesa sobre la PAC, l’augment dels costos de producció i la situació geopolítica internacional, i denuncia la falta de transparència de la Comissió Europea i l’absència d’una avaluació real de l’impacte acumulat.
Per tot això, LA UNIÓ considera que s’està consolidant un model en què el camp europeu es converteix en moneda de canvi en les negociacions comercials, i reclama mesures de protecció reals per als agricultors i ramaders.