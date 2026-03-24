Les palmes de Diumenge de Rams prenen els carrers de Carcaixent

Tradició, color i participació ciutadana al voltant del mercat municipal de Carcaixent
Elaboració artesanal, devoció i manteniment de la cultura popular valenciana
Dimarts, dia de mercat a Carcaixent, la ciutat es transforma amb l’ambient festiu previ a la Setmana Santa. Entre les més de 70 paradetes que s’instal·len als voltants del Mercat Municipal, una de les més destacades és, any rere any, la dedicada a la venda de palmes i rams de Diumenge de Rams.
Les palmes, elaborades de manera artesanal i decorades amb elements naturals com flors seques, cintes de colors i branquetes d’olivera, són molt més que un producte de mercat: simbolitzen l’inici de la Setmana Santa i la benedicció que acompanya els fidels. Les famílies de Carcaixent s’apropen a les paradetes per triar la seva palma, mentre expliquen als més joves el significat de la tradició i transmeten els costums ancestrals.