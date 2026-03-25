Agricultura destina 25 milions d’euros per modernitzar el sector agroalimentari valencià

La Conselleria d’Agricultura ha anunciat una línia d’ajudes de 25 milions d’euros per a 2026 destinada a impulsar la modernització de la transformació, comercialització i desenvolupament de productes agroalimentaris.
El conseller Miguel Barrachina, durant una visita a una empresa del sector a Alzira, ha destacat que estes subvencions prioritzaran els projectes que aposten per ús de matèries primeres locals, innovació, obtenció de certificacions de qualitat i implantació en zones rurals.
La convocatòria s’emmarca dins del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna i contempla dues línies d’ajuda: una centrada en objectius ambientals i una altra orientada a millorar la productivitat del sector.
El responsable autonòmic ha subratllat que el suport a la indústria agroalimentària és clau per a generar ocupació, reforçar la cohesió territorial i garantir la seguretat alimentària, en un context marcat per l’augment de costos i els reptes internacionals.
El sector agroalimentari valencià continua mostrant una evolució positiva, superant en 2025 els 10.000 milions d’euros en exportacions i consolidant-se com un dels principals motors econòmics de la Comunitat.