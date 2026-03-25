Alzira tanca l’exercici 2025 amb superàvit i sense deute financer

Uns comptes municipals sanejats i amb resultat positiu
Liquiditat per a inversions i millora de serveis públics
L’Ajuntament d’Alzira ha tancat l’exercici 2025 amb un resultat positiu de quasi 8 milions d’euros i un romanent de tresoreria de més de 7,3 milions, confirmant així una situació de solvència econòmica i estabilitat pressupostària.
Un dels aspectes més destacats és que el consistori ha aconseguit eliminar completament el deute amb entitats financeres, després d’amortitzar el préstec subscrit en 2024. L’únic deute existent correspon a altres administracions públiques i representa només un 1,58% dels ingressos municipals.
A més, l’Ajuntament ha mantingut un període mitjà de pagament a proveïdors per davall dels 30 dies, millorant progressivament al llarg de l’any fins a situar-se en 17,47 dies en l’últim trimestre, fet que reforça la confiança de les empreses.
La liquidació també mostra una capacitat de finançament superior als 23 milions d’euros, influïda en part per subvencions destinades a la recuperació d’infraestructures afectades per la DANA.
Gràcies a esta situació, el consistori disposa de liquidesa per a noves inversions i actuacions, ja que part del romanent s’ha destinat a projectes com millores en centres educatius, instal·lacions esportives, espais verds, camins rurals o equipaments d’emergència.
Amb estes dades, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb una gestió responsable, mantenint uns comptes sanejats mentre impulsa el desenvolupament urbà i la qualitat dels serveis públics.