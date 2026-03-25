Carcaixent decreta una segona emergència sanitària per la vaga de fem

Ja van dos setmanes de vaga de recollida del fem a Carcaixent. Una problemàtica que va començar el passat 13 de març i que va convertir el municipi en un abocador en plena celebració de les Falles.
L’empresa encarregada de la recollida de residus, servei mancomunat a Carcaixent, va deixar de prestar els serveis com a protesta per les seues condicions laborals.
Situació que, com asseguren des de l’Ajuntament de Carcaixent, respecten totalment. El problema ve amb l’incompliment dels serveis mínims.
Aquesta acumulació extraordinària de fem augmenta el risc de proliferació de plagues, mosquits, roedors i bactèries que poden afectar la salut pública.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament va contractar una empresa i es va realitzar una primera neteja que, tot i la continuïtat de la vaga, sí que s’ha notat entre els veïns i veïnes.