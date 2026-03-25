Continua per quart dia la recerca d’un home desaparegut a Casas del Río amb un ampli dispositiu

Amplia operació de recerca coordinada amb múltiples cossos d’emergència
Quart dia de recerca amb suport aeri, drons i equips especialitzats
El Consorci Provincial de Bombers de València manté actiu per quart dia consecutiu el dispositiu de recerca d’un home desaparegut des del passat diumenge a Casas del Río, Requena.
En les tasques participen numerosos efectius i mitjans, entre els quals es troben el lloc de comandament avançat (PMA), bombers, unitats de comandament, rescatadors del grup especial GERA, Brigades Forestals, unitats de bombers forestals de la Generalitat i drons de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències.
A més, el dispositiu compta amb el suport aeri de l’helicòpter V-990 de rescat del Consorci, inspeccionant des de l’aire diferents punts de la zona per ampliar el radi de recerca.
Els equips treballen de manera coordinada amb la Guàrdia Civil, agents del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques, forces de seguretat, associacions amb gossos de recerca i mitjans desplaçats des de Castella-La Manxa, entre altres recursos mobilitzats.
El dispositiu de recerca es manté actiu mentre continuen les tasques per tractar de trobar l’home desaparegut, en una operació que suma esforços de múltiples cossos i serveis d’emergència.