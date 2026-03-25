Cultura retorna el Crist Jacent de Paiporta restaurat després dels danys de la DANA

La Conselleria de Cultura ha entregat a l’església de Sant Jordi Màrtir de Paiporta la imatge del Crist Jacent, restaurada per l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació després dels danys provocats per la DANA de 2024.
La consellera Carmen Ortí ha destacat la importància d’esta actuació, que suposa el retorn de la primera obra completament restaurada del municipi i un pas simbòlic dins del procés de recuperació del patrimoni afectat per la riuada.
La intervenció s’emmarca en la segona fase dels treballs sobre el patrimoni escultòric danyat, amb un procés que ha inclòs estudis tècnics, escaneig 3D i una neteja complexa per eliminar el fang acumulat sense afectar la policromia original. També s’han consolidat les zones deteriorades i s’han reintegrat les parts afectades, recuperant l’aspecte original de la imatge.
El retorn del Crist Jacent, coincidint amb la Setmana Santa, representa un símbol de recuperació emocional per a la població de Paiporta.