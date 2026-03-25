El col·legi Luis Vives preestrena la segona temporada de l’exitosa websèrie ‘Normales’

El projecte va ser reconegut el passat octubre amb el prestigiós Premi Mentes AMI 2025, de la Fundación
Atresmedia, destacant el seu valor educatiu, social i el seu impacte en la conscienciació juvenil
El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit este matí la preestrena de la segona temporada de la websèrie ‘Normales Next Generation’, un projecte audiovisual del col·legi Luis Vives que ha aconseguit un grandíssim èxit de públic i reconeixement i que continua explorant “la realitat emocional i social dels adolescents a través d’històries pròximes i compromeses”, han assenyalat des del centre educatiu. Alumnat dels diferents col·legis del municipi han assistit a este visionat, al qual també ha acudit una representació de la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, Julián Sáez; així com la directora del centre, Xelo Benlloch.
“El que estem fent hui és estrenar la segona temporada del spin-off de la sèrie primigènia ‘El Club de los Normales’, comptat amb llenguatge cinematogràfic. En esta temporada, es reprenen les històries dels protagonistes. Podrem veure, sobretot, les conseqüències de situacions tan complexes com la pèrdua de familiars per la DANA; així com les seqüeles de les agressions físiques en casos d’assetjament escolar abordant, tant el punt de vista de la víctima com el de l’agressor, i comprovant com eixes conseqüències conviuen en el dia a dia d’estos adolescents”, ha explicat Pablo Vivó, cap d’estudis i director de la websèrie, qui ha assenyalat també que l’alumnat s’ha encarregat de tot el procés i del resultat final, “han escrit els guions, han fet les promocions en les xarxes socials, els muntatges, la capçalera… tot ells i elles”.
Per a l’alcalde de Sueca, i antic alumne del col·legi Luis Vives, Julián Sáez, suposa una “tremenda satisfacció acudir a esta preestrena, al costat de tants xiquets i xiquetes del municipi, d’un projecte que porta set anys, des dels inicis de ‘El Club de los Normales’, transmetent valors a la nostra joventut, que és el més important. Des de l’Ajuntament, hem volgut ser ací per a mostrar tot el nostre suport i comprovar el treball tan interessant que ha realitzat l’alumnat, tractant estos temes tan necessaris en el dia a dia de les nostres vides”. Sáez ha volgut també reiterar les felicitacions al col·legi pel premi que van rebre el passat octubre, per part de la Fundació Atresmedia, “estem convençuts que no serà l’únic perquè estan fent-ho molt bé i té molt de mèrit”.
La segona temporada de ‘Normales Next Generation’ incorpora noves trames de gran rellevància social entre adolescents, com per exemple les acusacions falses, el procés de conviure amb una pèrdua i les conseqüències emocionals de créixer amb pares absents. La temporada estarà composta per set nous capítols, que s’estrenaran a mitjan abril a través de les xarxes socials, facilitant així el seu accés a tota la comunitat educativa i al públic juvenil; i comptaran amb la col·laboració de destaques figures com el futbolista Ferran Torres i els actors Javier Gutiérrez, Pablo Chiapella, María Adánez o Toni Acosta.