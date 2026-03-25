El projecte “Canya a la canya” finalitza superant els objectius de retirada de canya invasora

Un corredor verd de 75 km i més de 172.000 m² recuperats
Participació ciutadana i accions de governança ambiental
El projecte “Canya a la canya”, iniciat al novembre de 2023 i prolongat fins a març de 2026 a causa dels efectes de la DANA de 2024, ha aconseguit eliminar 172.210 m² de canya invasora, superant els 142.012 m² previstos inicialment. Aquesta actuació ha permés crear un corredor verd de 75 km al llarg del riu Xúquer, millorant la seguretat davant inundacions i recuperant els espais fluvials en 13 municipis de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.
Les accions del projecte han inclòs restauració de zones de cultiu, estabilització de marges amb murs Krainer i escollera, i plantació de més de 100.000 espècies autòctones. També s’han retirat més de 30.000 m² de geotextil obsolet i s’ha realitzat la gestió de vegetació autòctona, eliminant carrissars i arbustos en mal estat.
El projecte ha incorporat participació ciutadana i educació ambiental, amb més de 400 activitats i la implicació de 8.000 persones, així com la creació d’un consell consultiu del riu Xúquer que integra ajuntaments, particulars i organitzacions. S’han instal·lat 15 panells informatius al llarg del corredor verd per sensibilitzar sobre la gestió sostenible del riu.
Finançat per la Fundació Biodiversidad del MITECO dins del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) i amb el suport de la Unió Europea – NextGenerationEU, “Canya a la canya” es considera un èxit per l’acompliment i superació dels objectius inicials, establint les bases per a futures iniciatives de preservació ambiental i prevenció de riscos d’inundació.