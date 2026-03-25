Els Granaders del Cabanyal nomenen Cano, González i Barrera Granaders d’Honor 2026

La Corporació de Granaders de la Verge de la Parròquia dels Àngels del Cabanyal ha anunciat els Granaders d’Honor 2026, amb distincions per a Marián Cano, José González i Vicente Barrera.
Este reconeixement, un dels més destacats de la Setmana Santa Marinera, posa en valor la trajectòria dels guardonats i la seua vinculació amb la cultura i les tradicions valencianes.
Marián Cano i José González participaran en la processó del Divendres de Dolor pels carrers del Cabanyal, mentre que Barrera ha sigut reconegut per la seua trajectòria i arrelament a les tradicions.
La corporació reconeix així figures destacades que contribuïxen a mantindre viva la tradició cofrade.