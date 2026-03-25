La Generalitat impulsa un pla per convertir la Comunitat Valenciana en referent aeroespacial europeu

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat que el nou Pla estratègic del sector aeroespacial 2026-2030 convertirà la Comunitat Valenciana en un ‘hub’ mediterrani de referència dins de la indústria europea.
Segons ha assenyalat, esta iniciativa permetrà reforçar el posicionament internacional del territori, enfortir les seues capacitats tecnològiques i industrials i generar ocupació qualificada per a les pròximes generacions.
El pla es desenvoluparà al voltant de tres eixos principals: la innovació, amb una aposta per activitats d’alt valor afegit; la sostenibilitat, amb el desenvolupament de tecnologies netes i nous sistemes de propulsió; i la col·laboració publicoprivada, amb la implicació d’empreses, universitats i centres tecnològics.
El president ha posat en valor també les infraestructures i el teixit innovador del territori, amb centres vinculats a l’Agència Espacial Europea, universitats de referència i empreses capdavanteres com PDL Space.
La Comunitat Valenciana aposta així per les indústries d’alt valor afegit com a motor de futur i creixement econòmic.