Paiporta amplia les places de l’Escola de Pasqua fins a 140 per a atendre tota la demanda

Alta participació de les famílies en el programa educatiu
Un servei clau per a la conciliació familiar durant les vacances
L’Ajuntament de Paiporta, a través de la Regidoria d’Educació, ha tancat les inscripcions de l’Escola Científica de Pasqua 2026 ampliant fins a 140 les places disponibles, amb l’objectiu d’atendre totes les famílies que havien sol·licitat el servei.
Davant la gran demanda inicial, que va superar les 100 places oferides, el consistori ha decidit reforçar el programa per garantir que cap família es quede fora. Aquesta resposta evidencia la importància d’esta iniciativa, que combina educació i oci per a xiquetes i xiquets durant el període vacacional.
La regidora d’Educació, Olga Sandrós, ha destacat que l’alta participació demostra que es tracta d’un servei molt necessari i valorat, i ha remarcat el compromís municipal per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
L’escola se celebrarà del 7 al 10 d’abril al CEIP Rosa Serrano i oferirà activitats variades com experiments científics, jocs grupals, tallers creatius i activitats esportives, totes elles pensades per fomentar l’aprenentatge i la convivència.
Amb esta ampliació, l’Ajuntament reforça el seu compromís amb un oci educatiu de qualitat i amb el suport a les famílies, consolidant les escoles vacacionals com un recurs essencial per a la ciutadania.