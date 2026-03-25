Pérez Llorca aposta per una universitat pública connectada amb l’empresa i la societat

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat un model d’universitat pública que connecte la formació amb l’empresa i la societat
Amb l’objectiu de transformar el coneixement en oportunitats i ocupació.
Així ho ha assenyalat durant la seua visita als estudiants del programa Generació Espontània de la Universitat Politècnica de València, una iniciativa pionera que fomenta una formació pràctica basada en el treball en equip, lideratge i innovació.
El cap del Consell ha destacat la importància que administració i universitats treballen conjuntament per retindre el talent jove i adaptar l’oferta formativa a les necessitats del mercat laboral, especialment amb l’arribada de noves empreses i el creixement de sectors tecnològics.
Ha posat en valor iniciatives com la Xarxa d’Universitats per a l’Ocupació i mesures de la Generalitat com la gratuïtat del primer curs universitari, ampliació de beques i congelació de taxes.
El programa Generació Espontània compta amb la participació de milers d’estudiants i s’ha consolidat com un referent en innovació universitària, amb projectes destacats en enginyeria i tecnologia.