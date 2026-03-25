València acollirà el SailGP i reforça el seu posicionament com a referent internacional

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat la capacitat de la Comunitat Valenciana per acollir esdeveniments esportius internacionals durant la presentació del SailGP, que se celebrarà a València els dies 5 i 6 de setembre.
Segons ha assenyalat, esta competició suposa una nova mostra de la solvència del territori per organitzar proves de primer nivell i reforça el seu posicionament com a destinació atractiva per a inversions i grans esdeveniments.
El president ha posat en valor les infraestructures nàutiques de primer nivell de València, així com la col·laboració entre institucions i entitats per a fer possible l’arribada d’este tipus de cites esportives.
A més, ha destacat l’aposta del Consell per fomentar la cultura esportiva vinculada al mar, amb iniciatives dirigides a la ciutadania i especialment als més joves.
El SailGP reunirà alguns dels millors equips del món en una competició de vela d’alta velocitat amb catamarans voladors, convertint la ciutat en un gran escenari esportiu i mediàtic.
València consolida així el seu paper com a escenari d’esdeveniments esportius de projecció internacional vinculats al mar.