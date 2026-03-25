València avança en la restauració del Pont de Sant Josep dins del pla de conservació del patrimoni

L’Ajuntament de València continua avançant en els treballs de conservació dels seus ponts històrics, amb una actuació centrada actualment en el Pont de Sant Josep, on ja s’ha intervingut en nou dels tretze arcs.
Enguany, a més, l’escultura de Sant Josep compleix 75 anys.
L’alcaldessa, María José Catalá, ha visitat les obres, que formen part d’un pla específic de manteniment del patrimoni urbà que inclou la neteja, conservació i intervenció en elements singulars de la ciutat.
Els treballs se centren en eliminació de brutícia, humitats i restes acumulades, amb tècniques respectuoses amb els materials originals per preservar el valor històric del pont, construït al segle XVII.
Esta actuació forma part d’un contracte municipal que contempla també la conservació d’altres ponts històrics com els de Serrans, la Trinitat, el Real i el Mar, amb una inversió específica destinada a protegir estos elements patrimonials.
Les obres, que es van reprendre després de les Falles, està previst que finalitzen al llarg del mes d’abril. València reforça així la conservació del seu patrimoni històric amb intervencions que busquen recuperar i preservar els seus espais emblemàtics.