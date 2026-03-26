Alzira tanca 2025 amb superàvit, sense deute i amb comptes sanejats

L’Ajuntament d’Alzira ha tancat l’exercici 2025 amb una situació econòmica sanejada, amb un superàvit de prop de 8 milions d’euros i un romanent de tresoreria superior als 7,3 milions.
Segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Andrés Gomis, estes dades confirmen el compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, destacant que el consistori ha amortitzat completament el seu deute amb entitats financeres.
Actualment, el deute municipal és mínim i es limita a altres administracions, mentre que el període mitjà de pagament a proveïdors se situa per davall dels 30 dies.
Els comptes reflectixen també una capacitat de finançament superior als 23 milions d’euros, influïda per les ajudes per la DANA.
El consistori ja ha començat a destinar part del romanent a inversions, com millores en centres educatius, instal·lacions esportives, espais verds i infraestructures municipals.
Alzira consolida la seua bona salut econòmica amb l’objectiu de continuar invertint i millorant els serveis públics.