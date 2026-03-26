Compromís Alzira dona suport a la vaga del professorat i reclama mesures urgents per reforçar l’educació pública

El partit valora positivament la moció aprovada en defensa de les reivindicacions del professorat
Subratja la necessitat de millorar condicions laborals i recursos als centres educatius
Compromís Alzira ha expressat el seu suport a la vaga del professorat valencià convocada per al pròxim 31 de març, així com a les reivindicacions plantejades pels sindicats educatius per garantir un sistema educatiu públic de qualitat. La formació ha valorat positivament la moció aprovada en el darrer ple municipal, impulsada per Compromís i recolzada pels grups de l’equip de govern d’Alzira, com un pas ferm en la defensa de l’educació pública i la dignificació de la tasca docent.
El col·lectiu docent ha denunciat ràtios elevades, manca de personal i una creixent càrrega burocràtica que dificulten el treball als centres educatius. Les demandes inclouen la reducció de ràtios, l’increment i estabilització de les plantilles, la recuperació del poder adquisitiu, la millora de les condicions laborals i la reducció de la burocràcia. A més, es reclama reforçar els recursos humans i materials, millorar l’atenció a la diversitat i garantir un suport efectiu a l’ensenyament en valencià com a eix vertebrador del sistema educatiu.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha afirmat que “aquesta moció és una mostra del nostre compromís real amb una educació pública, de qualitat, inclusiva i en valencià, essencial per al futur de la nostra ciutat”. Per la seua banda, la regidora d’Educació, Virtuts Piera, ha remarcat que “defensar el professorat és defensar l’educació pública i invertir en educació és clau per assegurar la igualtat d’oportunitats”.