La Comunitat Valenciana reforça el seu paper com a node logístic amb una inversió de 300 milions a Almenara

La Comunitat Valenciana continua consolidant-se com a node logístic i industrial europeu amb nous projectes d’inversió, com el futur centre de distribució de la multinacional JYSK a Almenara.
El vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, ha participat en l’acte de col·locació de la primera pedra d’esta infraestructura, que compta amb una inversió de 300 milions d’euros i es convertirà en una de les actuacions logístiques més rellevants dels últims anys.
Segons ha destacat, la ubicació estratègica del territori, junt amb les infraestructures i el teixit empresarial, afavorixen l’arribada d’empreses internacionals i el desenvolupament econòmic.
El nou centre donarà servei al sud d’Europa i el nord d’Àfrica, es proveiran les botigues d’Espanya, Portugal i el Marroc. A més, el complex albergarà també la seu central de JYSK per a Espanya i Portugal, actualment situada a Cheste.
Este projecte s’emmarca en l’estratègia d’expansió de la companyia i reforça el posicionament de la Comunitat Valenciana com a hub logístic del Mediterrani.
Una inversió que impulsa l’ocupació i consolida el territori com a pol d’atracció empresarial i logístic.