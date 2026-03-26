L’Hospital de la Ribera presenta la nova consulta de micropigmentació mamària

El saló d’actes de l’Hospital de la Ribera ha acollit la presentació de la nova consulta de micropigmentació mamària
Inaugurada el passat novembre i que suposa el tancament definitiu del procés de reconstrucció mamària, acompanyant la curació física de la pacient de la restauració de la seua identitat.
Este servei ha estat presentat davant de nombrosos professionals de l’hospital i diverses associacions, així com pacients que ja han passat per la nova consulta.
La micropigmentació consisteix en la implantació de pigments sanitaris en la dermis superficial mitjançant un dermògraf, utilitzant tècniques de sombrejat 3D per crear la textura, el relleu i el color del complex arèola-mugró. L’acompanyament és continu durant tot el procés, que inclou una consulta inicial, una sessió principal amb disseny i aplicació del pigment i una revisió a les 4-6 setmanes.
A la presentació també ha estat present Ángela Garrido, cap del Servei de Desenvolupament de Competències d’Infermeria de la Conselleria de Sanitat, que s’ha mostrat molt satisfeta pel compliment de les expectatives d’este servei inclòs en la sanitat pública.
L’Hospital de la Ribera assumirà pacients del Doctor Peset i de Xàtiva, i s’estudiarà la possibilitat d’incloure també els de Gandia.
Durant la presentació, ha sorgit una reivindicació de futur: que la micropigmentació de celles i del cuir cabellut es convertisquen també en realitat.