Més de 160 estudiants participen en el programa ‘Coneix Europa’ de Cullera

La iniciativa municipal acosta la Unió Europea als joves amb millor expedient acadèmic
20 alumnes visiten Brussel·les per conéixer les institucions europees de primera mà
El programa ‘Coneix Europa’, impulsat per l’Ajuntament de Cullera, ha superat ja els 160 estudiants becats des de la seua posada en marxa en el curs 2016-2017. Esta iniciativa educativa està dirigida als alumnes amb millor expedient acadèmic de primer de Batxillerat dels instituts IES Llopis Marí i IES Blasco Ibáñez.
Enguany, un total de 20 estudiants —10 de cada centre— han participat en esta experiència, que els permet viatjar a Brussel·les i conéixer de primera mà el funcionament de les principals institucions de la Unió Europea, com el Parlament Europeu.
Durant l’estada, els joves han pogut aprofundir en el paper que exerceixen aquestes institucions en la presa de decisions que afecten la ciutadania europea, així com descobrir oportunitats formatives i laborals dins de l’àmbit europeu.
El programa s’ha consolidat com una iniciativa clau per a fomentar el pensament crític i els valors democràtics entre la joventut de Cullera. Els alumnes han estat acompanyats per l’alcalde Jordi Mayor i les regidores Sílvia Roca i Susi Melià.
A més, durant la visita han sigut rebuts per l’eurodiputada valenciana Sandra Gómez, amb qui han mantingut un diàleg sobre els reptes actuals d’Europa, compartint inquietuds i reflexions sobre el futur del projecte europeu.