Paiporta homenatja Navarra i la Policia Foral per la seua ajuda durant la DANA.

Paiporta ha retut homenatge a la Policia Foral i al poble de Navarra per la seua ajuda durant la DANA amb un acte de reconeixement institucional celebrat a Pamplona.
L’alcalde, Vicent Ciscar, ha fet entrega de 103 Medalles de Plata als agents de la Policia Foral que es van desplaçar al municipi per participar en les tasques de coordinació, rescat i suport durant la catàstrofe.
Durant l’acte, també s’ha reconegut la labor d’altres cossos i serveis com bombers, Protecció Civil, personal sanitari i agents mediambientals, destacant la seua implicació i resposta immediata des del primer moment.
Ciscar ha agraït l’ajuda rebuda i ha subratllat que la presència dels efectius navarresos va ser clau per garantir la seguretat i el pas de persones, equips d’emergència i ajuda humanitària en els moments més difícils.
L’homenatge ha posat en valor la solidaritat entre territoris i el treball conjunt davant situacions d’emergència, en un acte que també ha servit per recordar les víctimes de la DANA.
Paiporta reconeix així el suport rebut i reforça els llaços de solidaritat amb Navarra després d’una de les etapes més dures per al municipi.