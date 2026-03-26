Pérez Llorca destaca una mesura cada dos dies en els primers mesos de govern

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat en les Corts el balanç dels primers quatre mesos de govern, en els quals s’ha impulsat una mesura cada dos dies per millorar la vida dels valencians.
Entre les actuacions destacades, ha esmentat les ajudes a pacients amb ELA, la nova unitat de curta estada a l’Hospital de la Ribera i el primer visor de sòl industrial de la Comunitat Valenciana.
També ha remarcat iniciatives en l’àmbit social i econòmic, com ajudes a centres socials, el suport al sector agrari i l’impuls de projectes estratègics com el pla aeroespacial.
El cap del Consell ha subratllat el creixement de l’ocupació tecnològica i la necessitat de millorar els serveis públics, especialment en sanitat.
Llorca també ha centrat el seu discurs en la vivenda i en les exigències al Govern d’Espanya en matèria de seguretat.
Durant la seua intervenció, ha abordat qüestions com la immigració, apostant per un model ordenat i mesures de coordinació amb els ajuntaments.
El Consell defensa així la seua gestió amb mesures orientades a reforçar l’economia, els serveis públics i el benestar de la ciutadania.