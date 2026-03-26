Torrent rep estudiants portuguesos en un intercanvi educatiu Erasmus

L’Ajuntament de Torrent ha rebut en el saló de plens estudiants portuguesos i alumnat del CEIP Miguel Hernández dins d’un programa d’intercanvi educatiu Erasmus.
L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha donat la benvinguda als jóvens en una trobada institucional que els ha permés conéixer la història, les tradicions i el funcionament de l’Ajuntament en un ambient participatiu.
Durant la visita, els estudiants han descobert elements característics com la Torre d’origen musulmà, així com la seua evolució històrica i la seua ubicació dins de l’àrea metropolitana de València.
La trobada també ha servit per acostar-los a la cultura local, destacant la tradició xocolatera de Torrent com un dels seus senyals d’identitat.
A més, els alumnes han pogut compartir experiències i impressions, en un intercanvi que fomenta la convivència i el coneixement entre cultures.
Torrent reforça el seu compromís amb els programes educatius europeus i l’intercanvi cultural entre joves.