València reuneix experts de tot Espanya per a avançar-se a les noves plagues amb tecnologia i formació

Formació i coordinació per a previndre plagues emergents
Ús de drons i noves tècniques per a un control més eficaç
La Regidoria de Sanitat i Consum de València ha impulsat una iniciativa formativa que reuneix més de 30 tècnics experts en Salut Pública de diferents ciutats espanyoles, amb l’objectiu de millorar la resposta davant mosquits i plagues emergents.
L’activitat s’ha desenvolupat al Parc de la Rambleta els dies 25 i 26 de març, organitzada per l’empresa Lokímica S.A, adjudicatària del servei municipal de control de plagues.
El regidor José Gosálbez ha destacat que “València es troba a l’avantguarda en la gestió de la salut pública”, gràcies a la formació contínua i la incorporació de noves tecnologies en el control de plagues. El taller permet que els equips municipals actuen abans que les plagues es convertisquen en un problema real, millorant la rapidesa, eficàcia i precisió de la resposta.
Durant les jornades, els experts han compartit coneixements i tècniques avançades, amb especial atenció a l’aparició de noves espècies i la coordinació entre administracions. Com a activitat pràctica, s’han realitzat simulacions de tractaments aeris amb drons, demostrant la capacitat tecnològica del municipi per a afrontar riscos de salut pública de manera innovadora i eficient.
El regidor ha subratllat que “les plagues no avisen, i per això València es prepara amb formació, coordinació i tecnologia”, reafirmant el compromís de l’Ajuntament amb la prevenció, la innovació i la millora contínua en els serveis de sanitat ambiental. A més, ha destacat que la col·laboració amb empreses especialitzades i l’intercanvi de bones pràctiques reforça l’eficàcia i agilitat de la resposta municipal davant qualsevol risc sanitari.