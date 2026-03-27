Alzira tria la millor ‘reganyà’ en la huitena edició del concurs local
El Forn de Sant Bernat s’emporta el primer premi en la modalitat tradicional
El certamen reunix 17 propostes i gran participació veïnal
El Forn de Sant Bernat ha sigut el guanyador de la huitena edició del ‘Concurs de Reganyaes’ d’Alzira en la modalitat tradicional, segons el veredicte del jurat. El segon premi ha sigut per a Paco Bría i el tercer per a l’obrador La Figuera, de Raquel Aranda.
El responsable del forn guanyador, José Manuel Sierra, aconseguix per primera vegada este reconeixement en esta modalitat, tot i que en edicions anteriors ja havia destacat en la categoria fusión. Segons ha explicat, ha mantingut la mateixa recepta habitual, però en esta ocasió ha aconseguit convéncer el jurat.
En la modalitat fusión, el premi ha sigut per a Raquel Aranda, en la seua primera participació en el concurs, mentre que en la categoria amateur el guanyador ha sigut Vicent “Vitamina” Balaguer, qui ha destacat la seua afició a la cuina influïda per la seua àvia.
El concurs, organitzat per l’Ajuntament d’Alzira a través de l’Agència IDEA i el Gremi de Forners, s’ha celebrat en la plaça Major amb la participació de 17 ‘reganyaes’. L’esdeveniment ha comptat amb una elevada assistència de públic, que ha pogut degustar les diferents elaboracions presentades.
La ‘reganyà’ és un dolç tradicional d’Alzira elaborat amb ou, oli, farina, sucre i carabassa torrada, ingredient que representa aproximadament la meitat de la recepta i que aporta el seu sabor, color i aroma característics.