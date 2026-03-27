AVA-ASAJA denuncia a Lidl i Carrefour per una suposada venda a pèrdues de l’arròs
El preu de 1,09 €/kg no cobriria els costos de producció segons l’organització
Alerten del risc per al sector arrosser i per espais naturals com l’Albufera
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha presentat denúncies davant l’Agència d’Informació i Control Alimentaris contra les cadenes de distribució Lidl i Carrefour per una suposada venda a pèrdues de paquets d’arròs redó.
L’organització sosté que el preu de venda al públic de 1,09 €/kg no permet cobrir els costos de producció, que, segons els seus càlculs, poden situar-se entre 1,2 i 1,4 €/kg una vegada inclosos els processos de cultiu, transformació i distribució. A més, afirma que els costos de producció han augmentat més d’un 50% en els últims anys.
AVA-ASAJA advertix que esta pràctica, prohibida per la normativa de la cadena alimentària, posa en risc la viabilitat del sector arrosser, especialment en un context de baixa rendibilitat i reducció de la producció per factors com plagues i condicions adverses.
L’organització també assenyala que alguns productes no indiquen clarament l’origen espanyol i podrien procedir de mercats amb normatives més flexibles en matèria laboral, ambiental i fitosanitària. A més, qüestiona determinades qualificacions de qualitat en l’etiquetatge.
Segons el seu president, esta situació podria tindre conseqüències greus no només per als agricultors, sinó també per al territori, ja que el cultiu de l’arròs és clau per a la conservació d’espais naturals com l’Albufera i el Marjal de Pego-Oliva. En cas de no produir-se canvis, l’associació no descarta accions reivindicatives davant dels establiments afectats.