Català rep a la Germandat del Santíssim Crist del Perdó de la Setmana Santa Marinera
La trobada reforça el suport institucional a les tradicions festives
La Setmana Santa Marinera, referent cultural i religiós de la ciutat
L’alcaldessa María José Catalá ha rebut a l’Ajuntament de València la Germandat del Santíssim Crist del Perdó del Cabanyal-Canyamelar, que enguany celebra el seu centenari, i ha rebut el llibre commemoratiu de l’efemèride.
El Santíssim Crist del Perdó és conegut com a “Crist de les dones”, ja que des de 1926 ha sigut portat per dones i homes en igualtat, un fet poc comú a l’època.
La Germandat compta amb una gran presència femenina (80%), i ha convidat l’alcaldessa a participar en la processó del 29 de març, sent a més presidenta honorífica de la Germandat.
València celebra del 27 de març al 5 d’abril la Setmana Santa Marinera, amb la participació de 18 confraries i un suport municipal de 259.000 euros.